ولد عباس ينبه :" الرئيس بوتفليقة لم يقل كلمته الأخيرة بعد "

أكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني ان قانون المالية التكميلي لسنة 2018 لم يتم الفصل فيه بعد وسيضل مجرد مشروع الى حين إتخاد الرئيس قرار بشانه .

و في السياق الجدل الذي اثاره مشروع القانون اشار الأمين العام للأفلان خلال تجمهر شعبي لحزبه بولاية تيزي وزو ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحده من يملك الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع

وكانت مسودة قانون المالية التكميلي قد اثارت ردود فعل واسعة بعد ان تضمنت لرسوم عالية خاصة تلك التي تتعلق بوثائق الهوية