طبيب فرنسي يحذّر : الياوورت "LIGHT" يحتوى على دهون الخنازير!

أثارت قناة تلفزيونية فرنسية ، الأسبوع الماضي ، فضيحة احتواء منتجات الياوورت المخفّف ( yaourt light ) على مادة الجيلاتين الحيواني الذي يتمّ استخلاصه من دهون الخنازير ، وهو ما يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية.

وحذر الطبيب الفرنسي جون ميشال كوهين في لقاء مع قناة CNEWS الإخبارية الفرنسية ، من تناول منتجات الياوورت المخفّف بالنسبة لأتباع الديانة الإسلامية أو اليهود أو الذين يتبعون حمية غذائية نباتية ، وذلك لاحتواء هذه المنتجات على الجيلاتين الحيواني ، مؤكدا على أنه من غير الممكن إنتاج هذا النوع من الياوورت دون استعمال الجيلاتين الحيواني الذي يستخلص بشكل أساسي من دهون الخنازير.