فيديو: ماجر:" أنا حزين ... "

أعرب الناخب الوطني رابح ماجر، عن حزنه العميق، بسبب تعرضه للشتائم من طرف الجماهير الجزائرية، حيث قال في الندوة الصحفية التي عقدها عقب نهاية مباراة جزر الرأس الأخضر: "من يشتمني نسي ما قدمته للجزائر، أنا حزين جدا"، وهي التصريحات التي جاءت عقب خسارة المنتخب الوطني في خرجته الودية بنتيجة (3-2).

بدا الناخب الوطني رابح ماجر، غاضبا من تصرفات الجمهور الذي حضر إلى ملعب 5 جويلية، في مباراة المنتخب الوطني أمام جزر الرأس الأخضر.

وعلق ماجر على تصرفات الجمهور بالقول: "الجمهور حر في رد فعله لكنه دائما يصفر علينا حتى لما نفوز"، ثم أضاف: "على الجمهور مساندتنا وليس العكس وقد أثر كثيرا علينا وعلى اللاعبين"، كما أردف المسؤول الأول عن العارضة الفنية لـ"الخضر": "متأسف أكثر من الأنصار لكننا نعمل ونطلب مساعدتهم، حتى براهيمي غضب لأننا كنا فائزين والأنصار غاضبون''، واختتم قائلا في هذا الموضوع: "لماذا كل هذا الحقد والشتائم ونحن لم نلعب بعد أي لقاء رسمي؟".