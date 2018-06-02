مدرب غالاتا سراي يطالب بتسريح فيغولي بسبب الأزمة المالية...

كشفت الصحافة التركية عن إمكانية تفريط نادي غالاتاسراي في خدمات الدولي الجزائري سفيان فغولي هذه الصائفة، على خلفية الأزمة المالية التي أصابت النادي.

ولأن بطل تركيا، مُهدد بعقوبات الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب قوانين اللعب المالي النظيف، فإن النادي مضطر إلى بيع أحد نجومه على الأقل لأجل إحداث التوازن المالي، وهو يُفكر أساسا في بيع غاري رودريغيز لاعب منتخب الرأس الأخضر، غير أنه يضع الخطة "ب" والتي تتمثل في تحويل فغولي إلى إحدى الأندية الصينية التي طلبت خدماته، وهو ما تم بموافقة المدرب فاتيح تيريم الذي أعطى الضوء الأخضر، سيما أن الدولي الجزائري ينال أجرة مرتفعة تمثل عبئا على كاهل الإدارة.