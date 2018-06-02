ماجر وفي لعاداته.. ثقة مفرطة أم جنون العظمة!!

رغم الهزيمة غير منتظرة أمام منتخب رأس الأخضر، وغضب الجمهور الجزائري في ملعب 5 جويلية، إلا أن ماجر بقي وفيا لعاداته وتقاليده.فهل هي ثقة مفرطة بالنفس أم جنون العظمة تلك التي يتميز بها الناخب الوطني، فقد أطل علينا بعد هزيمة الرأس الأخضر بتصريحات غريبة.

فقد فاجئ ماجر متابعي المنتخب الوطني بتصريحاته عقب الهزيمة سهرة الجمعة، حيث أكد أن المنتخب لديه فريق جيد.

والتصريح الأغرب عندما أكد أنه لن يستقيل حتى لا يدخل المنتخب الوطني في أزمة، ووضع نفسه في مقارنة مع زيدان الذي استقال من منصبه بعد تتويجه بلقب رابطة الأبطال الأوروبية.