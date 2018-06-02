غزال يطالب بإقالة رابح ماجر

طالب الدولي الجزائري السابق، عبد القادر غزال، بإقالة الناخب الوطني رابح ماجر، بعد الخسارة الأخيرة للخضر في وديتهم أمام الرأس الأخضر.

ونشر المهاجم السابق للمنتخب الوطني، عبد القادر غزال، تغريدة على حسابه الخاص على “تويتر”، خاطب من خلالها الإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وكتب غزال، في تغريدته التي جاءت على شكل تساؤل موجه “للفاف”: “متى سنتخلص من هذا الناخب الوطني?!?!”

وشهدت تغريدة عبد القادر غزال، تفاعل وتأييد كبير من متتبعي اللاعب السابق للخضر، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال إبداء إعجابهم وإعادة نشر ما كتبه غزال.