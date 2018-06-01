مشاريع من “أونساج” و”كناك” وتسهيلات للجامعيين للاستثمار في الفلاحة

نصّبت وزارتا الفلاحة والعمل فوج عمل تتمثل مهمته في تجسيد البرنامج الهادف إلى تشجيع الشباب وتعزيز مشاركتهم في النشاط الفلاحي من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة في القطاع الفلاحي، وذلك في إطار الأجهزة العمومية للدعم المتمثلة في الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

ويندرج تشكيل فوج العمل في إطار تجسيد التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للفلاحة، والتي تجسدت في رسالة الرئيس بوتفليقة الذي دعا إلى تشجيع الشباب الجامعي للاستثمار في الميدان الفلاحي، وفي ذات الصدد كشف وزير العمل مراد زمالي، أن هذا الفوج له أهمية خاصة باعتبار أنه يربط عنصرين هامين يمثلان الثروة الحقيقية للبلاد، هما الشباب والفلاحة، مشيرا إلى أن وجود ممثلين عن قطاعي التكوين المهني والتعليم العالي سيسمح بتشجيع الشباب وتحسين قدراتهم من أجل ولوج عالم المقاولاتية في مجال الفلاحة.

كما أكد أن السنوات الأخيرة عرفت تحولا بارزا في الأجهزة الموجهة لدعم استحداث المؤسسات المصغرة، حيث تشهد توجها للشباب نحو قطاعات مبتكرة ومنتجة، لاسيما منها الفلاحة.

وأضاف زمالي، أن الفوج سيلعب دورا هاما من خلال وضع تدابير وإجراءات كفيلة بتعزيز هذا المنحى وتشجيع الشباب لاستحداث مؤسسات مصغرة في مختلف الشعب والمهن المرتبطة بقطاع الفلاحة والمساهمة في تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي.

من جهته، اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي، أن تشكيل فوج العمل يعتبر حلقة هامة في الاستراتيجية العامة للتنمية الفلاحية، لأنه يرمي إلى تشجيع الشباب للولوج إلى عالم الفلاحة الذي يمثل مستقبل الجزائر وأمنها الاقتصادي والغذائي، داعيا أعضاء الفوج إلى ضرورة وضع إجراءات عملية تسمح بإعلام الشباب بالتسهيلات والامتيازات الممنوحة من طرف الدولة لفائدة المستثمرين في القطاع الفلاحي وتعريفهم بالفرص المتاحة لهم للاستثمار في قطاع مربح ومفيد للاقتصاد الوطني وللتنمية المحلية.

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