الجوية الجزائرية "تستغلّ" استقالة زيدان من تدريب ريال مدريد..!.

استغلّت شركة الخطوط الجوية الجزائرية القرار المفاجئ الذي اتخذه أمس ، أسطورة الكرة العالمية زين الدين زيدان عندما قرر الاستقالة من تدريب نادي العاصمة الإسبانية ، في الترويج لرحلاتها التجارية ، حيث نشرت في نفس اليوم على صفحتها في موقع فيسبوك منشورا ترويجيا لرحلتها بين الجزائر ومدريد ، مع إشارة "واضحة" إلى استقالة زيدان.

ونشرت الجوية الجزائرية، مساء أمس الخميس ، على صفحتها الرسمية في فيسبوك ، صورة لملعب برنابيو في مدريد بجانب صورة للعاصمة الجزائرية ، في إعلان ترويجي لرحلة الجزائر - مدريد التي تنشطّها الشركة الجزائرية ، لكن المثير في الأمر أن الصورة أرفقت بتعليق يخاطب زبائن بالقول:" غادروا مدريد أنتم أيضا مع الجوية الجزائرية مقابل 178 أورو فقط".