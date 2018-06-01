عام حبسًا لناشطيْن يروّجان للإرهاب عبر “الفايسبوك”

وقعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، الخميس، عقوبة عام حبسا نافذا في حق شخصين كانا على علاقة بالجماعات الإرهابية التي تنشط في الجزائر وخارجها، من خلال مساهمتهما في نشر أفكار متطرفة ودعمها عن طريق مواقع شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بالصور والفيديوهات الممجدة لها، وكذا ربط اتصالات عبر رسائل الكترونية في محاولة منهم للالتحاق بها.

وتمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على المتهميْن وتوقيفهما، بناء على معلومات تحصلت عليها خلال الإطاحة بإرهابي ينشط بمنطقة تيزي وزو، بعد العثور على تأشيرة سفر نحو تركيا بسيارته تخص أحد المتهمين كان قد كلف بالتنقل إلى السفارة من اجل استخراجها له، وبانطلاق التحري حول المعني تم توقيفه بوسط العاصمة.

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