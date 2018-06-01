الإعلام الانجليزي يتحدث عن انتقال غلام إلى تشيلسي

بات الدولي الجزائري فوزي غلام مطلوبا في نادي تشيلسي الانجليزي، حسب ما تم تداوله أمس الأول، في الإعلام الانجليزي الذي أورد الخبر.

وكشف تقرير لصحفية “ديلي اكسبريس” الإنجليزية أن غلام يتواجد ضمن القائمة المختصرة للاعبين الذين يرغب المدرب ماوريسيو ساري في التعاقد معهم، في صورة اتفاقه مع إدارة تشيلسي على تدريب الفريق في الموسم القادم خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي.

وإلى جانب غلام، تواجد ضمن القائمة المختصرة أسماء كل من السنغالي خاليدو كوليبالي والإيطالي من أصل برازيلي جورجينيو والبلجيكي دريس ميرتينس.

وعلى النقيض، كشفت صحيفة “لانازيوني” الإيطالية، أن نادي نابولي عرض على فيورنتينا عرضا مغريا من أجل الحصول على خدمات نجمه فيدريكو كياسا، يتضمن إضافة لمبلغ 50 مليون يورو، إمكانية الاستفادة من الثنائي ماركو روج ولورينزو تونيلي معا، أو واحد من الثنائي المكون من فوزي غلام وروي ماريو.

وتعكس هذه الخطوة “المفاجئة” من نادي الجنوب الإيطالي سعيه بكل الطرق للفوز بخدمات النجم الشاب كياسا، المطلوب أيضا من قبل غريمه التقليدي جوفنتوس. ويستبعد إمكانية قبول غلام هذه الصفقة، في صورة موافقة “الفيولا” عليها، باعتبارها مهينة له ولا تتماشى مع قيمته بصفته واحدا من أبرز لاعبي مركز الظهير الأيسر في العالم.

من الواضح أن المشكلات الصحية التي عانى منها اللاعب في الموسم المنقضي دفعت بنابولي إلى محاولة التخلص منه، خاصة أن تقارير أطباء مركز “فيلا ستيورات” تبدو غير إيجابية، وتتوقع تعرضه لإصابة جديدة في ركبته، في صورة عدم خضوعه لتدخل جراحي جديد من أجل تثبيت سلك فيها.

وتبلغ قيمته السوقية، وفقا لموقع “ترانسفير ماركات”، المختص في تقييم أسعار اللاعبين، مبلغ 25 مليون يورو، ولو أن نادي الجنوب الإيطالي غير مستعد لبيعه بأقل من مبلغ 50 مليون يورو. ويملك غلام في رصيده 250 مباراة في عالم الاحتراف، منها 153 مباراة مع نابولي، ساهم خلالها في 36 هدفا بين صناعة وتسجيل.

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