Top 20 des enfants qui jouent super mal à cache-cache

20 صورة مضحكة لأطفال يلعبون الغميضة بطريقتهم الخاصة

20 صورة مضحكة لأطفال يلعبون الغميضة بطريقتهم الخاصة

الأطفال زينة الحياة الدنيا.. براعم المستقبل وأمل الغد.. وجودهم يضفي على الكون أبهة ونوراً
فبغض النظر عن بيئتهم الثقافية وأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية، فهم يستطيعون أن يحصلوا على المتعة بطرق عديدة ومبتكرة ويبثون الفرحة والسرور فيمن حولهم بعفوية وبراءة .
شاهد هذه الباقة الرائعة من الصور السحرة لأطفال وهم يلعبون من جميع أنحاء العالم.

Peu importe leur environnement culturel, peu importe leur situation économique, les enfants trouveront toujours des façons imaginatives de s'amuser et de profiter des beautés de la nature
Nous souhaitions donc partager avec vous ces 32 images magiques d'enfants du monde

الهند

رومانيا

بيرو

تايلاند

أوغندا

بوركينا فاسو

فيتنام

غانا

روسيا

جنوب أفريقيا

أثيوبيا

روسيا

اندونيسيا

إيطاليا

تايلاند

طاجيكستان

بالي

الولايات المتحدة الأمريكية

استونيا

روسيا

غزة -فلسطين-

تايلاند

الجزائر

 

المصدر:
le-tour-du-monde-a-80cm.com

 

 

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