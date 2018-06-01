20 صورة مضحكة لأطفال يلعبون الغميضة بطريقتهم الخاصة

الأطفال زينة الحياة الدنيا.. براعم المستقبل وأمل الغد.. وجودهم يضفي على الكون أبهة ونوراً

فبغض النظر عن بيئتهم الثقافية وأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية، فهم يستطيعون أن يحصلوا على المتعة بطرق عديدة ومبتكرة ويبثون الفرحة والسرور فيمن حولهم بعفوية وبراءة .

شاهد هذه الباقة الرائعة من الصور السحرة لأطفال وهم يلعبون من جميع أنحاء العالم.

Peu importe leur environnement culturel, peu importe leur situation économique, les enfants trouveront toujours des façons imaginatives de s'amuser et de profiter des beautés de la nature

Nous souhaitions donc partager avec vous ces 32 images magiques d'enfants du monde

الهند



رومانيا



بيرو



تايلاند



أوغندا



بوركينا فاسو



فيتنام



غانا



روسيا



جنوب أفريقيا



أثيوبيا



روسيا



اندونيسيا



إيطاليا



تايلاند



طاجيكستان



بالي



الولايات المتحدة الأمريكية



استونيا



روسيا



غزة -فلسطين-



تايلاند



الجزائر



المصدر:

le-tour-du-monde-a-80cm.com