Top 20 des enfants qui jouent super mal à cache-cache
20 صورة مضحكة لأطفال يلعبون الغميضة بطريقتهم الخاصة
الأطفال زينة الحياة الدنيا.. براعم المستقبل وأمل الغد.. وجودهم يضفي على الكون أبهة ونوراً
فبغض النظر عن بيئتهم الثقافية وأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية، فهم يستطيعون أن يحصلوا على المتعة بطرق عديدة ومبتكرة ويبثون الفرحة والسرور فيمن حولهم بعفوية وبراءة .
شاهد هذه الباقة الرائعة من الصور السحرة لأطفال وهم يلعبون من جميع أنحاء العالم.
Peu importe leur environnement culturel, peu importe leur situation économique, les enfants trouveront toujours des façons imaginatives de s'amuser et de profiter des beautés de la nature
Nous souhaitions donc partager avec vous ces 32 images magiques d'enfants du monde
الهند
رومانيا
بيرو
تايلاند
أوغندا
بوركينا فاسو
فيتنام
غانا
روسيا
جنوب أفريقيا
أثيوبيا
روسيا
اندونيسيا
إيطاليا
تايلاند
طاجيكستان
بالي
الولايات المتحدة الأمريكية
استونيا
روسيا
غزة -فلسطين-
تايلاند
الجزائر
المصدر:
le-tour-du-monde-a-80cm.com
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