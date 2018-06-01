السعودية تهدد قطر باستخدام القوة العسكرية ! 

السعودية تهدد قطر باستخدام القوة العسكرية ! 
هددت السلطات السعودية باستخدام القوة ضد قطر في حال تحصلت هذه الأخيرة على صورايخ إس-400.
وأوضحت جريدة “لوموند” الفرنسية، أن السعودية أبلغت الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها ستستخدم قوة العسكرية في حال تحصلت قطر على صواريخ إس-400 الروسية.

وكان السفير القطري لدى روسيا فهد بن محمد العطية شهر جانفي المنصرم أن بلاده تعتزم الحصول على هذه الصواريخ التي تعتبر الأنجح في العالم.

القراءة من النهار أونلاين

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