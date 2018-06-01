لاعب إشبيلية يقرر تمثيل الخضر ويستخرج جنسيته الجزائرية

أعلنت الصحافة الإسبانية أن اللاعب الفرانكو جزائري بلال بوطوبة لاعب نادي إشبيلية الإسباني، قرر تمثيل ألوان المنتخب الجزائري بعد إستخراجه للجنسية الجزائرية، وهو الذي لعب لجميع الفئات الشبانية للمنتخب الفرنسي.

وكشف موقع فابيو ديبورتيفو الإسباني بأن بوطوبة ينتظر بفارغ الصبر دعوة الناخب الوطني رابح ماجر، وهو الذي يملك مؤهلات كبيرة جدا.