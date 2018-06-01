تنصيب فوج عمل مكلف بإعداد برنامج خاص لحثهم على إنشاء مؤسسات مصغرة في المجال

تمّ اليوم الخميس تنصيب فوج عمل سيكون مكلّفا بإعداد برنامج يهدف إلى تشجيع الشباب على إنشاء مؤسسات مصغرة في مجال الفلاحة ، في إطار آليات "ANSEJ" و "CNAC" .

وأشرف اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، بمقر وزارة العمل ، على مراسيم تنصيب فوج العمل الذي سيأخذ على عاتقه مهمه إعداد برنامج يهدف إلى تشجيع الشباب وحثهم على إنشاء مؤسسات مصغرة في القطاع الفلاحي في إطار آليات الدعم المتمثلة في الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC)، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ)، حسب ما جاء في بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وحسب البيان ، فقد أكد الوزير زمالي خلال اللقاء أن الشباب والفلاحة يعدان الثروة الحقيقية للبلاد، مبرزا أن هذه الفوج سيبحث كيفية تنمية لدى الشباب الفكر المقاولاتي الفلاحي.

ويأتي فوج العمل المنصب اليوم ضمن خمسة أفواج تقرر إنشائها خلال اجتماع الحكومة الأخير المنعقد بتاريخ 16 ماي 2018، بهدف تحويل التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للفلاحة، إلى تدابير ملموسة من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي بمختلف شعبه الانتاجية وتعزيز أداءه أكثر في إطار مسعى الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني.

ويضم هذا الفوج ممثلين عن كل من وزارات العدل، والمالية والفلاحة والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين.