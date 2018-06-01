شاهد بالصور غرف نوم 16 طفل حول العالم

كوننا أطفال، غرفتنا هي عالمنا والمكان الذي نشعر فيه بالراحة والأمان .

ليس للملايين من الأطفال عبر العالم نفس الحظوظ والفرص حيث ينشأ بعض الأطفال في فقر مدقع وظروف إجتماعية صعبة، في حين أن البعض الآخر يولدون في البلدان التي تؤخذ الضروريات الأساسية أمرا مفروغا منه..

وقد أتت الفكرة لدى المصور جيمس موليسون عندما فكر في غرفة نومه أثناء الطفولة كيف كانت تعكس واقعه الحقيقي

لذلك تناول المصور هذه القضية بإنشاء عرض مصور تحت إسم " إين ينام الأطفال" حيث يظهر فيه أطفال من بلدان مختلفة مع صور للأماكن التي ينامون فيها..

- أليكس، 9 سنوات، ريو دي جانيرو، البرازيل







- أكوسيت، 8 سنوات، الأمازون، البرازيل







- دونج، 9 سنوات، يوننان، الصين







- جوان ديفيد، 10 سنوات، ميديلين، كولومبيا







- ريوتا، 10 سنوات، طوكيو، اليابان







- أنميوس، 9 سنوات، ساحل العاج







- بيكرام، 9 سنوات، نيبال







- لامين، 12 عام، قرية بونكلينج، السنغال







- أنديرا، 7 سنوات، كاتماندو، نيبال







- ريانون، 14 عام، دارفيل، اسكتلندا







- ريسا، 15 عام، كيوتو، اليابان







- نيتو، 11 عام، كاتماندو، نيبال





- جوي، 11 سنة، كنتاكي، الولايات المتحدة الأمريكية





- بلال، 6 سنوات، وادي أبو هندي، الضفة الغربية - فلسطين





- تسفيكا، 9 سنوات، بيتار عيليت، الضفة الغربية - فلسطين





- ضحى، 10 سنوات، الخليل، الضفة الغربية - فلسطين





المصدر:

minutebuzz.com