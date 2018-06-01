هذه هي التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها ماجر في ودية الرأس الأخضر

إستقر الناخب الوطني رابح ماجر على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها سهرة اليوم الجمعة في اللقاء الودي المُقرر ضد منتخب الرأس الأخضر.وعلى ضوء الحصة التدريبية الأخيرة التي جرت سهرة الخميس بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى، ستشهد تشكيلة ماجر بعض التغييرات مقارنة بودية إيران.

حيث كشفت مصادر “النهار”، أنّ التشكيلة الأساسية المحتملة للخضر في مباراة الرأس الأخضر ستكون على النحو التالي:

شاوشي.

الدفاع: بلخيثر، بن سبعيني، ماندي، شافعي.

الوسط بن طالب، براهيمي وفرحات.

في الهجوم محرز، سوداني وبونجاح.