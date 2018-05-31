بن غبريت تعلن عن "جديد" النظام المعلوماتي لقطاع التربية

سيتم استخراج كشوف النقاط الخاصة بالفصل الثالث من الموسم الدراسي الحالي 2017/2018 بشكل حصري عبر النظام المعلوماتي الخاص بوزارة التربية ، حسب ما أعلنت عنه اليوم الخميس وزيرة التربية نورية بن غبريت في وثيقة رسمية .

وأعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، اليوم ، عن عمليات جديدة سيتم إجراءها عبر النظام المعلوماتي للقطاع ، وهذا بداية من نهاية الفصل الدراسي الثالث من الموسم الحالي، ويتعلق الأمر بالعمليات المتعلقة بحجز نقاط التلاميذ وتسجيل معلومات الموظفين في قطاع التربية بالإضافة إلى استخراج الوثائق الدراسية على غرار الشهادة المدرسية وكشوف النقاط ومحاضر القبول والتوجيه لمختلف المراحل التعليمية مباشرة من خلال النظام المعلوماتي الذي تسخره الوزارة لصالح التلاميذ وأولياءهم إلى جانب جميع موظفي القطاع.

وحسب ما جاء في وثيقة الوزارة فإنه وبعد الانتهاء من المرحلة التجريبية لسحب الوثائق الرسمية من خلال النظام المعلوماتي للقطاع ، سيتم إدراج عمليات جديدة في هذا النظام المعلوماتي بداية من نهاية الموسم الدراسي الحالي ، وهذا في إطار إثراء النظام المعلوماتي لقطاع التربية بعمليات جديدة.

ومن بين العمليات التي سيتمّ إدراجها استخراج كشوف النقاط الخاصة بالفصل الثالث من طرف الأولياء بشكل حصري من خلال النظام المعلوماتي ، كما سيتم حجز وتحيين المعلومات الخاصة بموظفي القطاع بعد إجراء عمليات الترقية والتنصيب والتعيين الجديد بعد النجاح في مسابقات التربية وكذلك المعلومات الخاصة بإنهاء علاقة العمل بسبب التقاعد أو الاستقالة.

وتمّ إطلاق النظام المعلوماتي الخاص بوزارة التربية شهر مارس الماضي ، ويمكن الاستفادة من خدماتها عبر الدخول على الموقع :



https://tharwa.education.gov.dz/



