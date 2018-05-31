ارتفاع قيمة زكاة الفطر إلى 120 دج والشروع في جمعها

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها رفع قيمة زكاة الفطر من 100 دج إلى 120 دج، وهي قيمة صاع “2 كغ” من غالب قوت أهل البلد، وأنها كلفت المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية بالشروع في جمعها بداية من منتصف رمضان الموافق ليوم الخميس 31 ماي، ويتم توزيعها على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة قبل يوم أو يومين من زكاة الفطر، لتعميم الفرحة والسرور على المساكين وعدم حرمانهم من بهجة يوم العيد على غرار سائر الناس.

وذكرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة، صغيرا كان أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل من تجب كفالته.

واستشهدت الوزارة في بيانها بالأحاديث والأقوال التي تحبذ إخراج زكاة الفطر نقدا لتعميم الفائدة وتمكين الفقراء من إغناء أنفسهم يوم العيد.

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