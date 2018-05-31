إمام يحذّر لاعبي المنتخب الوطني من الإفطار أمام البرتغال!

حذر الإمام والداعية المعروف الشيخ موسى العزوني ، اليوم ، لاعبي المنتخب الوطني من الإفطار خلال المباراة الودية التي ستجمع الخضر مع المنتخب البرتغالي يوم 07 جوان في فترة الصيام ، بعد أن فشلت مساعي المدرب الوطني رابح ماجر في تأجيل موعد المباراة إلى ما بعد موعد الإفطار .

وقال الشيخ العزوني في منشور على حسابه في فيسبوك إن على الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن يدفع الفيفا لاحترام عقيدة المسلمين فيما يتعلق بشهر رمضان ، مستهجنا أن يتم تغيير فريضة من الفرائض بإفطار يوم من أيام رمضان بسبب مباراة في كرة القدم ، في حين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تغيّر مواعيد الفيفا الرسمية للمباريات الودية.

وتابع العزوني يقول مخاطبا لاعبي المنتخب الوطني :" الفتوى في حالتكم ليس لها علاقة بالسفر بل هي قضية مبدأ وعدم تنازل عن حق يمكن تحقيقه"، مضيفا :"فلتصوموا يومكم وليكن لقاءكم مع من لا يدين بدينكم بعد ذلك"، مذكرا بالآية الكريمة :"وأن تصوموا خير لكم".