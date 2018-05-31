المنتخب المصري يصل الجزائر

حلت بعثة المنتخب الأولمبي المصري صبيحة اليوم بأرض الوطن تحسبا لمواجهة المنتخب الأولمبي الجزائري وديا يومي الأحد والأربعاء بملعب 05 جويلية وملعب مصطفى تشاكر .

ولم تجد بعثة الفراعنة أي عضو من الفاف في انتظارها بمطار هواري بومدين الأمر الذي أجبر مسؤوليها على الانتظار ببهو المطار لمدة فاقت الثلاث ساعات.

وحسب مصادر مقربة من بعثة الفراعنة فإن الكاتب العام للفاف كان يعتقد بأن وصول المنتخب الأولمبي المصري سيكون زوال اليوم وليس في الصبيحة رغم أن الإتحاد المصري لكرة القدم كان قد بعث رسالة إلكترونية لنظيره الجزائري أشعره فيها بكل تفاصيل الرحلة وتوقيت الوصول إلى الجزائر .