فضيحة !! .. شركة "أوبو" متضايقة من ممارسات غير قانونية لوكيلها الحصري بالجزائر!

أماطت آخر تحقيقات الرقابة التجارية اللثام عن ممارسات غير شرعية قام بها فرع شركة الهواتف الصينية "اوبو" بالجزائر، تشير الى تحايل عن القانون بغرض التهرب الضريبي لتخفيض الأسعار و بالتالي إلحاق الضرر بالخزينة العمومية و خوض منافسة غير شريفة في وقت يعرف فيه سوق الهواتف النقالة بالجزائر إلتهاب في الأسعار أدى إلى سقوط حر في المبيعات وذلك إثر منع إستيراد الهواتف مطلع هذه السنة و الرسوم التي فرضت على الهواتف المستوردة السنة الماضية (+ 30 بالمئة).

و إستنادا إلى مصادر عن مصالح قمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية الجزائر فإن "شركة OPPO تتعامل مع بائعي التجزئة للهواتف بدون فواتير ، و يعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ، فالبيع بدون فواتير تشكل حالة تهرب ضريبي واضحة".

و حسب ذات المصادر "يقوم ممثلي شركة OPPO بتقديم عمولات مالية لبائعي الهواتف بهدف التأثير على المستهلك، أي أن بائع الهواتف يقنع المستهلك بشراء هاتف OPPO على حساب باقي العلامات ، و هذه الممارسة تعد مخالفة لقوانين المنافسة".

و تبعا لذلك – تقول نفس المصادر- قامت مصالح قمع الغش بفرض غرامات مالية على العديد من بائعي الهواتف النقالة في حين فرضت مديرية الضرائب رقابة على شركة "اوبو" للكشف عن هذه الممارسات و هو الأمر الذي قد يعرض الشركة لعقوبات.

وحول ذات الموضوع ذكر موقع "ألجيري بارت" عن مصادر له "بأن ممثلي شركة OPPO عقدوا إجتماع سري مع عدد كبير من بائعي الجملة في شهر أفريل سنة 2018 ، بهدف الإتفاق على إستعمال أساليب غير قانونية لترويج الهواتف الذكية دون تسديد الضرائب ،و من بين هذه الوسائل المقترحة عدم فوترة المبيعات ،إستعمال سجلات تجارية وهمية , و غيرها من الممارسات الغير قانونية "

نحو نزع الاعتماد من الوكيل الجزائري

علم "البلاد.نت" أن مكتب شركة OPPO لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد شرع في التحقيق في هذه القضية، خوفا من وقوع تطورات جديدة قد تعصف بمكانة الشركة في الجزائر، خصوصا وأن السوق الجزائرية تعتبر جد هامة بالنسبة للشركة الصينية.

وبحسب مصادر عليمة فإنّ الشركة الأم قد تقدم على نزع الاعتماد الذي يحظى به الوكيل الجزائري الحالي الذي يتكفل بتسويق هواتف العلامة الصينية بالجزائر، واستبداله بوكيل آخر أكثر احترافية.