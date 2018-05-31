وزارة الصحة تحذر من الختان خارج المصحات

دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الخميس، العائلات الجزائرية إلى إجراء عملية ختان أبنائها في إطار مصالح الجراحة للمؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة عبر التراب الوطني محذرة من الاستعانة بأطباء غير مختصين، حسب ما أورده بيان للوزارة المعنية.

وذكرت الوزارة أن مبادرة بعض الجمعيات الخيرية الناشطة في المجتمع الجزائري وكذا بعض المؤسسات بتنظيم عملية الختان الجماعي لفائدة أبناء العمال مستعينين بطبيب غير مختص تستدعي من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التذكير بأن التنظيم المعمول به يفرض أن تجري عملية الختان في وسط استشفائي مهيئ بمختلف الشروط الصحية يقوم بها طبيبا مختصا في الجراحة .

وأشار البيان، إلى أن عملية الختان التي تفضل الكثير العائلات الجزائرية إجرائها أيام شهر رمضان الفضيل تستدعي إجراء تحاليل طبية قبل عملية الختان مضيفا بأن هذه التحاليل من شانها أن تعرف الطبيب الجراح بمدى جاهزية الطفل للعملية.