تونس :إحباط هجوم على الحدود مع الجزائر

أعلنت الداخلية التونسية أن قوات الأمن أحبطت، صباح اليوم الخميس، "محاولة هجوم إرهابي" على مركز للحرس الوطني (الدرك) بالحدود الغربية.

وقالت الوزارة التونسية ، في بيان لها ، أن الحراسة الفوقية للمركز الحدودي للحرس الوطني بمنطقة حيدرة التابعة لولاية القصرين، تفطنت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إلى مجموعة إرهابية تحاول الاقتراب زحفا على بعد 300 متر من المركز، ومجموعة إرهابية ثانية متكونة من نفس العدد تقوم بعملية التغطية، في محاولة لاستهداف المركز".

وأوضحت أن المركز الحدودي يبعد حوالي 600 متر على رسم الحد التونسي الجزائري.

وقام أفراد الحرس الوطني في المركز بإطلاق النار تجاه عناصر المجموعتين، مما أجبرهم على الانسحاب والفرار تجاه الحدود الجزائرية- التونسية، وتحديدا تجاه غابة محاذية، وفقا لبيان الوزارة.

ولفتت إلى أنه "تم في مرات سابقة استهداف المركز الحدودي نفسه من طرف المجموعات الإرهابية، إلا أن يقظة الأعوان وجاهزيتهم أحبطت مخططاتهم الإرهابية.

وتتخذ جماعات إرهابية من المرتفعات الغربية الوعرة على الحدود التونسية- الجزائرية مخيمات.

وتواجه هذه الجماعات وحدات الجيش التي تتعقبها من خلال نصب كمائن وألغام.