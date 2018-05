الدانمرك تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

اعتمد البرلمان الدانمركي، الخميس، قانوناً يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، وفق ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وصوت 70 نائباً لصالح مشروع القانون مقابل 30 رفضوه في جلسة تصويت عقدت في البرلمان.

ويدخل قانون الحظر حيز التنفيذ اعتباراً من شهر أوت المقبل.

ويفرض القانون على المخالفات غرامة تبلغ قيمتها ألف كرونة أي ما يعادل ( 160 دولاراً)، وفي المخالفة الرابعة وما تليها من مخالفات سترفع الغرامة إلى 10 آلاف كرونة عن كل مخالفة.

وفي تصريحات خلال فيفري الماضي قال وزير العدل سورين بيب بولسن، إن “بقاء الوجه مخفياً عند الاجتماع مع آخرين في الأماكن العامة، يتنافى مع قيم المجتمع الدانمركي، أو احترام المجتمع”.

ويشكل المسلمون 7 في المائة من سكان الدانمرك البالغ عددهم 5.7 ملايين نسمة.

وكانت فرنسا أول دولة تحظر النقاب في الأماكن العامة، عبر قانون دخل حيّز التنفيذ عام 2011، تبعتها بلجيكا، وهولندا، وبلغاريا، وولاية بافاريا الألمانية.

