سوداني يرفض اللعب في السعودية ويصر على انجلترا

تزامنا مع تأكد رحيل اللاعب الدولي الجزائري هلال العربي سوداني، عن فريقه دينامو زغرب الكرواتي، بعد أن قضى معه خمسة مواسم، بدأت العروض تصل اللاعب، حيث رفض أولها، الذي جاءه من نادي الأهلي السعودي، ويتطلع إلى خوض تجربة في الدوري الإنجليزي.

وفي هذا الصدد كشفت تقارير صحفية كرواتية أن الأهلي قدم عرضا يقدر بنحو 6 ملايين دولار لضم اللاعب، لكن الأخير رفضه. وأكدت التقارير نقلا عن مقربيه أن اللاعب غير متحمس إطلاقا للعب في الدوري السعودي، مضيفا أن موقفه تعزز بعد سماعه بخبر اهتمام نادي نوتينغهام فوريست الإنجليزي بضمه، رغم أنه ينشط حاليا في دوري الدرجة الأولى.

وأضافت نفس المصادر أن نوتنيغهام فوريست الإنجليزي يستعد لتقديم عرض جيد لنادي دينامو زغرب قصد التعاقد مع سوداني، وهو ما شجع اللاعب على التريث وانتظار العرض الرسمي. وأكدت المصادر ذاتها أن سوداني الذي هو ضمن اهتمامات النادي الإنجليزي منذ العام الماضي، قريب من أي وقت مضى للانضمام إلى صفوفه، موضحة أن مسؤولين عنه تواصلوا إلى اتفاق مع وكيل أعمال اللاعب على أمل حسم الصفقة سريعا، وأكدت التقارير أن المقابل المالي للصفقة لن يكون عائقا في وجه أحد أعرق أندية إنجلترا، الذي يرغب بشدة في ضم قناص مثل سوداني، قصد مساعدته على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن خاض موسما مضطربا حيث يقبع في المركز الـ17 في جدول ترتيب الموسم الحالي.

وبجانب اهتمام نوتينغهام فوريست، تناقلت تقارير صحفية مؤخرا خبر رغبة أحد الأندية الصينية في ضم ثاني هدافي المنتخب الوطني، دون الكشف عن هوية هذا النادي، كما دخل فريق آخر سباق ضم سوداني، وهو نادي الأهلي المصري، حيث كشفت وسائل إعلام مصرية عن اهتمام عميد أندية إفريقيا بضم سوداني، وأن لجنة التعاقدات بالنادي فتحت باب المفاوضات مع اللاعب ووكيل أعماله للوقوف على رأيه في اللعب للأهلي قبل إرسال عرض رسمي إلى ناديه للتعاقد معه.

سوداني مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الكرواتي

وفي سياق آخر، رشحت رابطة الدوري الكرواتي، هلال العربي سوداني لجائزة جديدة، بعد تتويجه بلقب أفضل هدافي الدوري في الموسم المنقضي. وقامت بترشيحه رفقة أربعة لاعبين آخرين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الكرواتي وهم: بورنا باريسيت، هيبير أراوخو دوس سانتوس، لوفرو ماجر، زوران نيزيتش.

وأدى سوداني موسما رائعا مع دينامو، حيث قاده إلى التتويج بثنائية الدوري والكأس، فضلا عن لقب الهداف، وهو في أبرز رواق للظفر بلقب أفضل لاعب.