جزائري رئيسا للجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

تم انتخاب الدبلوماسي الجزائري السابق وأستاذ الحقوق نورالدين أمير اليوم الثلاثاء بنيويورك، رئيسا للجان حقوق الإنسان التسعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وتم انتخاب نور الدين أمير خلال اجتماع حول نظام المعاهدات الدولية الذي عقد أمس الثلاثاء بنيويورك.

ويذكر أن الأستاذ أمير الحائز على دكتوراه في الحقوق كان قد تقلد عدة مناصب دبلوماسية قبل أن ينتخب لأول مرة سنة 2001 بصفة خبير في لجنة الأمم المتحدة من أجل القضاء على التمييز العنصري، و في سنة 2017 أعيد انتخابه بنفس اللجنة لعهدة خامسة مدتها أربع سنوات ابتداء من جانفي 2018.

وبانتخابه أمس الثلاثاء، سيرأس نور الدين أمير الهيئات التسعة للمعاهدات التي تراقب تطبيق مبادئ المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان.وتتمثل هيئات المعاهدات هذه، في لجان خبراء مستقلين تسهر على تطبيق مبادئ المعاهدات الدولية حول حقوق الإنسان. وهي هيئات تابعة لنظام الأمم المتحدة من أجل ترقية حقوق الإنسان.

ويتعلق الأمر بلجنة حقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري و لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالاختفاء القسري ولجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.