عنتر يحيى يتضامن مع نشطاء حملة “خليها تصدّي”

يبدو أن النجم الكروي والقائد الأسبق لـ “الخضر” عنتر يحيى، يُدعّم الشعب الجزائري الذي قاطع شراء السيارات بِسبب غلاء ثمنها.

وأعاد عنتر يحي نشر تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، في أحدث ظهور له، يسرد صاحبها قصة الألمان وركنهم السيارات في المرائب والحظائر، وتفضيلهم المشي على الأقدام، بعدما رفعت الحكومة أسعار الوقود إلى درجة أضرّت بِميزانياتهم.

وختم هذا المُغرّد الإلكتروني كلامه بـ “عندما يكون الشعب ذكيا، لن يتمكّن الفاسدون من تحقيق أغراضهم”.

للإشارة، فإن عديد الجزائريين أطلقوا حملة “خلّيها تصدّي (دعها تصدأ)”، سخطا على جشع مُنتجي السيارات، واستثمارهم في الميزانيات المُهترئة للبسطاء، من خلال الرّفع “الهستيري” لِأسعار المركبات.

وبلغ صدى هذه الحملة التراب الفرنسي، خاصة وأن نسبة كبيرة من السيارات مصدرها شركة تابعة لِهذا البلد الأوروبي.

واللّافت أيضا أن “عدوى” حملة الجزائريين انتقلت إلى مملكة المغرب، التي يشنّ شعبها هذه الأيّام “حربا” ضروسا ضد أباطرة الفساد، من مسؤولين سياسيين ورجال أعمال ومستثمرين.