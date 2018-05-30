“بطل أوروبا” يُخطط لضم غولام لكن بشرط !!

يهدف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لخطف النجم الدولي الجزائري فوزي غولام لاعب نادي نابولي الإيطالي في الميركاتو الصيفي القادم.حيث أكدت الصحافة الإسبانية أن مسؤولي الروخي بلانكوس يتفاوضون مع البارتينوباي من أجل تخفيض سعر الشرط الجزائي لغولام.

وأضافت نفس المصادر أن المدريديين يُحضرون للرحيل المُرتقب للظهير الأيسر البرازيلي فيليبي لويس.

وختمت الصحف الإسبانية أن سعر غولام الذي يبلغ 50 مليون أورو يُشكل عائقا أمام رغبة سيميوني في ضم نجم الخضر.

وتسعى إدارة الأتلتيكو لإستغلال الإصابات المتكررة للظهير الأيسر الجزائري من أجل الضغط على “دي لورنتيس” لتخفيض سعر اللاعب.