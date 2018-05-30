بنزيمة يقصف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

وجّه نجم ريال مدريد الفرنسي ذول الأصول الجزائرية كريم بنزيمة ، اليوم ، رسالة صريحة إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم "نويل لوغرات" ، عبّر من خلالها عن استيائه من إغلاق أبواب المنتخب الفرنسي في وجهه ، وهو ما توضّح من تصريحات للمسؤول الكروي الفرنسي اعتبر فيها أن قضية بنزيمة مع المنتخب أصبحت من الماضي.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي في تصريح صحفي اليوم :" ( بنزيمة) كان رائعا في نهائي رابطة الأبطال ضد ليفربول، لكن قضيته باتت من الماضي ولا يمكن العودة إليها، والمنتخب الفرنسي بات يملك طريقة لعب جديدة بأسماء جديدة "، في تأكيد على إغلاق أبواب منتخب الديكة أمام بنزيمة المستبعد منذ 2015 على خلفية ما وقع بينه وبين زميله في المنتخب سابقا ماتيو فالبوينا.

وكتب بنزيمة في حسابه على تويتر يقول :"سيدي لوغرات مع كل الاحترام لك لم تترك لي مجالا لأبقى صامتاّ، لقد اكتشفت وجهكم الحقيقي الذي يختلف كثيرا عن ذلك الذي كان يقول دائما أنه يحبني وأنه لا يتدخل في خيارات المدرب".