أوبك ستكرم الرئيس بوتفليقة



قال وزير الطاقة أن هذا التكريم يأتي نظير المجهودات التي قام بها رئيس الجمهورية لرفع اسعار النفط.

أعلن، وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC)، ستكرّم الرئيس بوتفليقة سبتمبر المقبل، نظير الجهود التي بذلها في رفع أسعار النفط.

وقال، قيطوني، خلال ندوة صحفية نظمت يوم امس ببومرداس، أن منظمة "أوبك" ستكرم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل مساهمته في الجهود القائمة لرفع أسعار النفط ابتداء من 2016 وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده في أواخر سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة.

وقال قيطوني إن الدول الأعضاء ستجتمع في فيينا في 22 جوان المقبل لمناقشة تطورات السوقي مبرزا أن القضايا الجيوسياسية سيكون لها تأثير كبير على سعر الخام.