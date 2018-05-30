السلطات الفرنسية تنفذ أكبر عملية اخلاء لمخيم مهاجرين في باريس.

شهد أكبر مخيم للمهاجرين في شمال باريس الأربعاء عملية إخلاء نفذتها السلطات الفرنسية. وقدر عدد طالبي اللجوء والمهاجرين في المخيم بنحو 1700 شخص، سيتم نقلهم لمراكز إيواء خاصة أعدت لذلك.

وبدأت قوى الأمن صباح الأربعاء عملية إخلاء أكبر مخيم للمهاجرين في باريس، حيث أحصي حوالى 1700 شخص في شمال شرق العاصمة الفرنسية.

والعملية التي بدأت بعيد الساعة السادسة صباحا حول مخيم "ميلينير"، هي الخامسة والثلاثون التي تنظم في العاصمة الفرنسية منذ ثلاث سنوات. و"ستؤدي إلى الإسكان المؤقت لأشخاص معنيين في حوالى عشرين موقعا في باريس والمنطقة الباريسية، ثم البحث في الوضع الإداري لهؤلاء الأشخاص"، كما أعلن وزير الداخلية جيرار كولومب في بيان.

وقد وضع هؤلاء المهاجرون الذين يتحدر معظمهم من السودان والصومال وأريتريا، في ظروف بالغة الهشاشة، تحت خيم متلاصقة على طول قناة سان دوني.