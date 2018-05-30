إرهابي ثان يسلم نفسه

سلم إرهابي ثاني اليوم الأربعاء، نفسه للسلطات بالناحية العسكرية السادسة وبحوزته أسلحة وذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإضافة إلى الإرهابي الذي سلم نفسه صبيحة اليوم 30 ماي 2018 إلى السلطات العسكرية للناحية العسكرية السادسة، سلم إرهابي ثان نفسه إلى السلطات العسكرية بنفس الناحية. ويتعلق الأمر بالمسمى غدير أحمد محمد الصالح المدعو أبو عمر الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016".

وأشار ذات المصدر أن "الإرهابي كان بحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (3) مخازن ذخيرة مملوءة".