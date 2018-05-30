محرز المستفيد الأكبر من الأزمة بين السعودية ومصر

نصبت الجماهير السعودية النجم الجزائري رياض محرز كأحسن لاعب عربي، نكاية في محمد صلاح بسبب الأزمة التي تشهدها جماهير الفريقين في الفترة الأخيرة، بعد حادثة رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ والنجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وبدأت الأزمة بعد ان انسحب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية من منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، حيث كشف عدة أسرار وقام بتصريحات حول المبالغ التي قدمها للفريق، ما أثار حفيظة المصريين الذين اعتبروا ذلك اهانة وأكدوا على عدم حاجتهم لأمواله.

وقام النجم المصري محمد ابو تريكة بالتقدم بطلب لإدارة النادي الأهلي يسمح لمناصري الفريق باعادة أموال آل الشيخ، مؤكدا أن القيمة المالية المدفوعة سيتم اعادتها كاملة من قبل الجماهير التي لا ترضى هذه الاهانة، مضيفين أن نادي القرن لا يمتن لأي أحد.

و ورد إسم محرز في الصراع الذي لا ناقة له فيه ولا جمل، حيث استفزت الجماهير السعودية نظيرتها المصرية بالتأكيد أن نجم ليستر سيتي هو أحسن لاعب عربي، مضيفين أن صلاح لاعب منفوخ عكس محرز، كما ذهب البعض لإستعمال اسم رياض للاستفزاز وسط شتائم من الطرفين، غير أنه يجب التأكيد أن كرة القدم رياضة تجمع ولا تفرق ونتمنى أن تزول الفتنة التي لا فائدة منها وأضرارها أكثر من منافع