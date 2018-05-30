ماجر يتحدث لأول مرة عن غياب الثنائي فيغولي ومبولحي عن وديتي الرأس الأخضر والبرتغال

نشط ظهر اليوم الناخب الوطني رابح ماجر ندوة صحفية بمركز سيدي موسى، تسبق الودية المرتقبة ضد الرأس الأخضر هذا الجمعة، بحيث أجاب عن أسئلة رجال الإعلام، أين أكد أن غياب الثنائي مبولحي وفيغولي مبرر، بحيث قال:" بودي أن أوضح أن غياب مبولحي وفيغولي عن التربص الحالي مبرر، والثنائي تحدث مع رئيس "الفاف" وبرر غيابه عن التربص ولا يوجد أي مشكل أو قضية من وراء غياب الثنائي مثلما قيل والأبواب لا تزال مفتوحة أمامهما في التربصات المقبلة "

" سأواصل إعطاء الفرصة للاعب المحلي رغم إنهاء مهامي من المنتخب المحلي "

وعن قضية إنهاء مهامه من على رأس المنتخب المحلي، أجاب ماجر قائلا:" منذ شهر أوكتوبر وأنا أعمل مع اللاعبين المحليين، وهدفنا تكوين لاعبين قادرين على منح الإضافة للمنتخب الأول، واجهنا مؤخرا السعودية والتي تعتبر منتخب جيد، حتى وإن إنهزمنا فهذا لا يعني أي شيء لأننا إستفدتنا وسنعني الفرصة للاعب المحلي في المواعيد المقبلة إن شاء الله "

" واجهنا منتخبات كبيرة وفي وقت سابق المنتخب كان يواجه بوفاريك والرغاية في سيدي موسى "

أكد ماجر في خضم تصريحاته، أنه سعيد لأن الخضر باتوا يواجهون منتخبات عالمية وديا على غرار السعودية، إيران والبرتغال، عكس ما كان يحدث في الماضي القريب بمواجهة أندية جزائرية بمركز سيدي موسى، بحيث قال:" يجب أن نفتخر بهذا المنتخب الذي بات يواجه منتخبات عالمية وكبيرة، ما يعتبر فرصة حقيقية للاعب المحلي للبروز، عكس ما كان يحدث في وقت سابق المنتخب كان يواجه نادي رغاية ووداد بوفاريك في سيدي موسى ولا يجب أن ننسى هذا ".

" كنت أتمنى لو حضر فيغولي ومبولحي لسيدي موسى كما فعل حليش "

وعاد ماجر للحديث عن الثنائي فيغولي ومبولحي، أن أكد أنه كان يمني النفس بحضورهم لمركز سيدي موسى والحديث معه عن غيابهما عن التربص وتبرير ذلك، مثلما فعل حليش، بحيث قال:" حليش تنقل لسيدي موسى، وتحدث معي وقمت بتسريحه لأنه يملك بعض الإلتزامات في البرتغال وفي الجزائر، وكنت آمل أن يحضر فيغولي ومبولحي لكن "ماعليش"، واشكر كثيرا حليش وسيكون معنا في التربصات المقبلة "

" لهذا السبب طلبت تأخير ودية البرتغال "

وعن السبب الذي جعله يطلب في وقت سابق من الإتحاد البرتغالي لكرة القدم أن تؤخر ودية البرتغال لما بعد الإفطار، أجاب ماجر قائلا:" سنواجه البرتغال بطل أوروبا في العاصمة لشبونة، وفي عز شهر رمضان، وهذا أمر غير سهل، لهذا طلبت تأخير المواجهة لما بعد آذان المغرب، لكن الطلب قوبل بالرفض ولن يكون هناك إشكل وسنعمل على تقديم مباراة كبيرة إن شاء الله ، واللاعبين أحرار بخصوص الصيام ".

" أملك 4 مهاجمين صريحين ولست بحاجة لدرفلو "

وعن سبب إبعاده لهداف البطولة الوطنية أسامة درفلو، أجاب ماجر قائلا:" أملك أربع لاعبين ينشطون في منصب رأس حربة، وهم عبيد، بونجاح، بوقلومة وسليماني، وقررنا كطاقم فني عدم توجيه الدعوة لدرفلو، وهذا خيارنا ، وحتى لكروم لاعب ممتاز ".

" لم أستدعي مبولحي في ودية السعودية خشية عدم تسريحه "

وفي إجابته عن سؤال يتعلق بعدم توجيه الدعوة للحارس مبولحي في الودية الأخيرة ضد السعودية، أجاب ماجر قائلا:" وجهنا الدعوة لبن ناصر في ودية السعودية رغم عدم دخولها في تواريخ الفيفا، وهذا لأنني تحدتث مع رئيس أمبولي، وبطريقة عفوية وافقوا على تسريحه للمشاركة ضد السعودية، كنت أرغب في إستدعاء مبولحي لكنني خشيت رفض نادي الإتفاق السعودي خاصة أن اللقاء لم تبرمج في تواريخ الفيفا ".

" بعد وديتي الرأس الأخضر والبرتغال سنحدد التشكيلة المثالية للخضر "

أكد ماجر أن الطاقم الفني للمنتخب سيضبط التشكيلة المثالية بعد وديتي الرأس الأخضر والبرتغال مطلع الشهر الداخل، بحيث قال:" بعد عدة تربصات، ومباريات ودية سنعمل على ضبط التشكيلة المثالية للخضر بعد وديتي الرأس الأخضر والبرتغال ".

" الإنتقادات لم تتوقف لا أدري لماذا والإشاعات تنتشر أكثر من الأخبار الصادقة "

وبدى ماجر قلقا بعض الشيء من سؤال أحد الزملاء، بخصوص الضغط الذي بات يشعر به خاصة بعد تنحيته من على رأس المنتخب المحلي، أين أجاب ماجر قائلا:" هذه الأسئلة من الأفضل أن يجيب عنها رئيس "الفاف"، ولا أدري سر هذه الإنتقادات من أطراف عديدة، نحترم ما يقال لكن الحقيقة موجودة، ونحن نعمل ونحضر لكان 2019، وندرك ما نقوم به "

" سنعمل بالتناسق مع المدرب الجديد للمنتخب المحلي "

وأكد ماجر أنه سيعمل بالتنسيق مع المدرب الجديد الذي سيعين على رأس المنتخب المحلي لخدمة مصالح المنتخب الأول والكرة الجزائرية بالدرجة الأولى ".

" المنتخبات الإفريقية تفضل لعب اللقاءات الودية في أوروبا "

وعن سبب عدم برمجة وديات في إفريقيا، أجاب ماجر قائلا:" ليكن في علمكم أن المنتخبات الإفريقية ترفض خوض لقاءات ودية في القارة السمراء أو بلدانها، وتفضل أن تلعب في أوروبا، لكن هذا رغما نعمل على ضمان ودية أو وديتين في أدغال إفريقيا تحضيرا للتحديات المقبلة ".

" لست خائفا من إمكانية إقالتي "

وعن مستقبله مع الخضر، والأخبار الواردة عن إمكانية إقالته من العارضة الفنية بعد ودية البرتغال، أجاب ماجر قائلا:" الإنتقادات والإشاعات لن تزعزني والإقالة من منصبني لن تخيفني "

" ليس لدي ما أقوله بخصوص إبعاد هني "

وعن السبب الذي جعله يبعد مهاجم سبارتاك موسكو سفيان هني، إعتذر ماجر عن الإجابة عن هذا السؤال وأكد أن الأمر يتعلق بخيار فني ما أثار حيرة رجال الإعلام .

" نستهدف تقديم مباراة كبيرة ضد الرأس الأخضر "

وعن ودية الرأس الأخضر المبرمجة هذا الجمعة بملعب 5 جويلية، أكد ماجر أنه يستهدف تقديم مباراة كبيرة وفي مستوى تطلعات الجماهير الجزائرية، بحيث قال:" سنعمل على الظهور بوجه أفضل ضد الرأس الأخضر الذي يملك تشكيلة لا بأس بها وإن شاء الله نوفق في تقديم مباراة كبيرة ".

" بوخنشوش غير مصدق أنه يتواجد مع الخضر ويجب أن نصبر عليه "

وأكد ماجر أن ثقته الكبيرة في بوخنشوش تعود للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها متوسط ميدان شبيبة القبائل، بحيث قال:" بوخنشوش يملك مستوى كبير، وأنا أتحدث معه بإستمرار لأنه صغير في السن، ولم يصدق بعد أنه يتواجد مع المنتخب الوطني ويجب أن نساعده هو وبقية الشبان في الخضر "

" محمد صلاح أفضل لاعب عربي حاليا وكنت أتمنى أن يتوج برابطة الأبطال "

وقال ماجر خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاء في رد له على سؤال انه سيبقى اللاعب العربي الوحيد المتوج برابطة الأبطال: “نسيت بلي الديت شامبينزليغ”.

وأضاف: “أقولها وبدون أي أنانية صلاح يستحق برابطة الابطال ويكون العربي الثاني لأنه الأفضل حاليا ويستحق أن يكون سفير الكرة العربية”.

"الأبواب لا تزال مفتوحة أمام بودبوز، بن زية، عبيد وآخرين "

وقبل ختام ندوته الصحفية، أكد ماجر أن أبواب الخضر ستكون مفتوحة أمام العناصر التي لم توجه لها الدعوة مؤخرا، بحيث قال:" بودي أن أوضح أن أبواب المنتخب لا تزال مفتوحة أمام بودبوز، بن زية ومهدي عبيد وعناصر آخرى قادرة على تقديم الإضافة للفريق الوطني ".