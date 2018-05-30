ماجر: "لاكروم" لاعب ممتاز، "درفلو" أحترمه و"سليماني" هداف الفريق

وضع الناخب الوطني رابح ماجر نهائي كاس أمم إفريقيا 2019 المزمع إجرائها بالكاميرون كهدف أساسي بالنسبة للمنتخب الوطني. وقال ماج على هامش الندوة الصحفية التي نشطها ظهيرة اليوم الاربعاء بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا: ” بإذن الله سنتأهل إلى نهائي منافسة كاس إفريقيا 2019، كما يجب أن نستغل المباريات الودية المقبلة منوضع الناخب الوطني رابح ماجر نهائي كاس أمم إفريقيا 2019 المزمع إجرائها بالكاميرون كهدف أساسي بالنسبة للمنتخب الوطني.وقال ماج على هامش الندوة الصحفية التي نشطها ظهيرة اليوم الاربعاء بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قائلا:

” بإذن الله سنتأهل إلى نهائي منافسة كاس إفريقيا 2019، كما يجب أن نستغل المباريات الودية المقبلة من أجل إستخراج فريق أساسي الذي سيواجه منتخب غامبيا شهر سبتمبر المقبل”.