باريس سان جيرمان يغري رونالدو براتب خيالي

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل مؤخرا، بعد أن ألمح إلى إمكانية رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني، هذا الصيف.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تفكر في إغراء الدون صاحب الـ33 عاما، بالقدوم لملعب حديقة الأمراء، مقابل راتب سنوي يقدر بـ45 مليون يورو، ليتساوى مع ما يتقاضاه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة، فيما من المتوقع أن تتكلف الصفقة 150 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الى أن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، يحلم بعمل ثلاثي هجومي مرعب مكون من كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي الشاب كيليان مبابي، إلا أن هناك عقبتين أمام تحقيق ذلك الحلم.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حال موافقة ريال مدريد على رحيل كريستيانو لسان جيرمان، فإن ذلك سيكون فقط من أجل استخدام أموال بيعه للتعاقد مع نيمار جونيور، الذي يعتبر أولوية للنادي الملكي ورئيسه فلورنتينو بيريز