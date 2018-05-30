مانشستر سيتي يستعد للإعلان عن الصفقة

توصل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لاتفاق مع ليستر سيتي يقضي بانتقال النجم الجزائري رياض محرز لصفوف "السيتيزنز" مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت وسائل إعلام إنجليزية، إن نادي مانشستر سيتي، سيعلن عن إتمام الصفقة نهاية الأسبوع الحالي، لينجح بضم الجزائري بعد أشهر طويلة من المفاوضات.

وفي حال انتقاله إلى السيتي، سيصبح محرز أغلى لاعب عربي، وسيتخطى المصري محمد صلاح، الذي انضم الموسم الماضي إلى ليفربول الإنجليزي قادما من روما الإيطالي مقابل 39 مليون جنيه إسترليني.

ويعتبر محرز (27 عاما)، الذي سجل 13 هدفا، وصنع مثلها هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أبرز لاعبي ليستر سيتي في السنوات الأخيرة، وقاده في الموسم قبل الماضي للتتويج بلقب "البريمير ليغ"، للمرة الأولى في تاريخه.

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