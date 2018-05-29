تليماتية المركبات من إل جي سلامة، ثقة ومتعة على الطريق

تعدّ رحلة على الطريق أفضل طريقة لاكتشاف بلد أو منطقة ولكن أيضا لاكتشاف الذات وتقريب أفراد العائلة من بعضهم البعض.

هذه اللحظات التي تقضيها الأسرة على الطريق والمفعمة بالتقاسم والحرية تقتضي توفير ظروف الأمان والسلامة لتصبح نوعا من المتعة وصندوق ذكريات يجمع لحظات مميّزة وجدّ حميمية.

مع إل جي، تحضير السفر بالسيارة يتجاوز مراقبة العربة أو تهيئة المسلك. يتطلب الأمر الحصول على إحدى آخر تكنولوجيات المصنّع الكوري الجنوبي وهي تليماتية المركبات Télématique

embarquée التي تعدّ مستقبل المركبات ذاتية القيادة.



حيث تسمح هذه التكنولوجيا بإنتاج وارسال ومعالجة وتقديم المعطيات بشكل آلي من أجل سيارة عالية التواصل.

فعلا، فضل تقنية تليماتية المركبات من إل جي، يمكن لسيارتك ارسال عديد المعلومات عن بعد مثل المسافة المتبقية بحساب الكيلومتر وحجم استهلاك الوقود والمعلومات المكانية (géolocalisation) ومدة التنقل وحجم انبعاث ثاني أكسيد الكربون وطريقة القيادة الاقتصادية أو أيضا تشخيص الصيانة. جملة من المعلومات القيمة بالنسبة لسائق (أو متصرف في الأسطول) يرغب في تحقيق الاستفادة المثلى من وقته وتنقلاته ولكن أيضا إطالة عمر سيارته.

الجيل الخامس يدعم التقنية

تجمع هذه التقنية بين التكنولوجيا التليماتية للمصنّع الكوري الجنوبي (نظام تحديد المواقع GPS والواي في والبلو توث) ونظام الخريطة المباشرة عالية الجودة (Live HD Map) وهي خريطة عالية الدقة (مرادفة لتقنية خرائط غوغل Google Maps) تمكن من تحديد الطرقات وعلامات وأضواء المرور والحواجز الممكنة وذلك بفضل المعطيات التي تتولى جمعها أجهزة الاستشعار العاملة بتقنية نظم مساعدة السائق المتقدمة (Advanced Driver Assistance Systems) المندمجة داخل العربات: الكاميرات وأجهزة الاستشعار والمسح الليزري.



إضافة إلى ذلك، تعمل إل جي على تطوير منتجات الجيل الخامس 5G التي تعمل بسرعة من 4 إلى 5 مرات أكثر سرعة على المساعدة على التواصل بين المعطيات القادمة من المركبات ونظم ملاحة هذه المركبات.