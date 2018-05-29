فيديو: سيارة "سيات أرونا" في السوق بداية من هذا السعر

أعلنت شركة سوفاك عن إطلاق “سيات أرونا” التي ستكون متوفرة على مستوى صالات عرض الشركة بداية من هذا الخميس، حيث سيتم إنتاج بين 4000 و5000 سيارة من هذا الطراز في الجزائر عام 2018. في حين ستطلق سوفاك اليوم سيارة “بولو” الجديدة التي سيتم إنتاجها في مصنع غليزان.

وتعد سيارة أرونا هي الموديل الرابع لمجمع فولكسفاغن التي تم إنتاجها في الجزائر، بعد كل من غولف وايبيزا وكادي واكتافيا وهي ثمرة لمصنع فولكسفاغن بغليزان، حيث ستكون متوفرة في البداية بمحرك واحد 1.6 MPI بنزين بـ110 حصان.

وقال رئيس شركة سيات، نسيم بوعزوزي، أول أمس، إنه “محرك من الألومنيوم أخف وزنا وأقل استهلاكا للبنزين”. كما سيتم توفير سيات أرونا بمحركات أخرى، وخاصة محرك ديازال بداية من سنة 2019.

وبخصوص شكلها، فإن أرونا لديها ارتفاع أكبر عن الأرض، كما تكسب 2 ملم في قاعدة العجلات بفضل المنصة التي صنعت عليها، كما أن العلامة MQB A0 هي أحسن بالنسبة للمقصورة، إضافة إلى دينامكيتها التي تجعلها أكثر أمنا واستقرارا. كما أكد بوعزيزي أن هذه السيارة الرياضية المتعددة مجهزة بنظام نقل سرعة يدوي من خمس سرعات، ولن تتوفر على ناقل سرعة أوتوماتيكي حتى أواخر ديسمبر 2018 أو أوائل جانفي 2019.

وسيكون من الممكن طلب هذه السيارة بداية من يوم الخميس في صالات عرض سوفاك، كما أعلن نسيم بوعزوزي ، الذي سيتم بموجبه إنتاج بين 4000 إلى 5000 سيارة من هذا الطراز في الجزائر عام 2018. أما عن أسعار أرونا FR فأوضح المتحدث أنها تكون بداية من 2.899.000، وأرونا Style بداية من 2.499.000، وهي الأسعار التي تم دراستها بدقة، بحسب المكلفة بالاعلام روزا منصوري، مبرزا أن قضية السعر ترتبط إلى حد كبير بمسألة حجم الانتاج، مستبعدة في السياق إمكانية تخفيضها مستقبلا، مضيفة “سيتم إطلاق سيارة “بولو” الجديدة التي سيتم إنتاجها في مصنع غليزان”.