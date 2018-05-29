التماس الحبس لـ27 من أتباع الطائفة الأحمدية في بجاية

طالب النائب العام لدى محكمة أقبو ببجاية، الثلاثاء، بتسليط عقوبة 6 أشهر سجنا نافذا لـ27 من أتباع الطائفة الأحمدية بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، حيث توبع المتهمون بتهم عديدة على غرار الإساءة إلى الإسلام بالإضافة إلى تأسيس جمعية غير مرخصة وكذا جمع الأموال من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة..

وقد استفاد المتهمون منذ توقيفهم يوم الـ10 مارس من السنة الفارطة من الإفراج المؤقت بعد إحالتهم على النيابة العامة، وذلك بعد 10 أيام من توقيفهم، قبل أن تتم محاكمتهم أمس، بحضور نشطاء الرابطة الوطنية لحقوق الانسان، وقد طالب النائب العام في الأخير بتسليط العقوبة المذكورة سلفا على المتهمين، في حين طالب الدفاع بتبرئة موكليهم، قبل أن يتم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 12 جوان المقبل.

للتذكير فقد أوقفت عناصر الدرك الوطني، شهر مارس من السنة الفارطة، أتباع الطائفة الأحمدية الناشطة بإقليم الولاية، ينحدرون من بلديات عديدة على غرار أقبو وبجاية وصدوق وخراطة وتمقرة والقصر وغيرها، نساء ورجال، حيث كانت هذه الطائفة الأحمدية تنشط بصفة غير قانونية وكانوا يروجون لفكر هذه الجماعة ومخططاتها المشبوهة، قبل أن تتمكن مصالح الدرك، من توقيفهم على إثر ورود معلومات دقيقة عن تحركات مشبوهة لنشطاء من الطائفة الأحمدية.