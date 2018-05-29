نشرية جوية تؤكد :عودة الأمطار والرعود بداية من يوم الخميس

أفادت اليوم مصلحة الأرصاد الجوية عبر نشرية خاصة بعودة أمطار رعدية غزيرة يوم الخميس على المدن الداخلية والهضاب العليا والشرقية مع ضباب خفيف في المناطق الغربية. وتوقعت أن تكون سرعة الرياح، من ضعيفة إلى معتدلة. أما المناطق الجنوبية، فستعرف أجواء مغشاة غالبا، مع تشكل سحب موسمية محلية قد تكون مرفوقة ببعض الأمطار الرعدية على الصحراء والواحات.

وحسب النشرية فإن الرياح ستكون من ضعيفة إلى معتدلة، مع تطاير بعض الرمال على مجمل الصحراء. وفيما يخص درجات الحرارة، ستتراوح من 20 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية، ومن 24 إلى 30 على الداخلية، ومن 30 إلى 46 بالجنوب وأقصى الجنوب.

من جهتها قدمت مصلحة الأرصاد الجوية نشرية بخصوص الأجواء الخاصة بالأسبوع الثاني من الشهر الفضيل، مشيرة إلى أنها ستكون صافية مع درجة حرارة معتدلة. كما تتوقع مصلحة الأرصاد الجوية، أجواء حارة على المناطق الشمالية، مع احتمال سقوط الأمطار المرفوقة بحبات البرد، مع بعض السحب السفلى. وستكون سرعة الرياح، ما بين 15 و30 كم/سا وتزداد تحت وقع الرعود. أما المناطق الجنوبية فستعرف أجواء مغشاة غالبا، مع تشكل سحب رعدية مرفوقة ببعض الأمطار على الصحراء والواحات.

وتكون الرياح من غربية إلى جنوبية، حيث تصل سرعتها 20 إلى 40 كم/ سا مع تطاير بعض الرمال على الواحات. وفيما يخص درجات الحرارة، ستتراوح بين 23 و25 درجة على المناطق الساحلية، ومن 26 إلى 29 على الداخلية، ومن 33 إلى 47 بالجنوب.