“لافارج” تصدّر 17 ألف طن إسمنت رمادي نحو إفريقيا الغربية

يقوم مجمع “لافارج هولسيم الجزائر”، الأربعاء، عبر شركة “لافارج هولسيم” المسيلة، بعملية تصدير لـ17 ألف طن من الإسمنت الرمادي، على مستوى ميناء جن جن بجيجل نحو إفريقيا الغربية.

وحسب بيان لمجمع “لافارج هولسيم الجزائر”، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن هذه العملية السابعة من نوعها منذ ديسمبر 2017 تندرج ضمن أهداف المجمع الرامية إلى تصدير 2 مليون طن من الإسمنت في 2020، وكذا في إطار إستراتيجية مستقبلية تهدف إلى تصدير 5 ملايين طن من الإسمنت سنويا.

وأضاف مجمع “لافارج هولسيم الجزائر” أنه من خلال هذه العمليات المستمرة للتصدير يؤكد “التزامه المتواصل والتام للمساهمة في تنويع مداخيل البلاد خارج المحروقات”.

وللعلم فإن المجمع قام بست عمليات تصدير نحو إفريقيا الغربية، آخرها كانت في ماي الجاري والتي شملت تصدير 8 آلاف طن من الإسمنت الرمادي.

ويملك المجمع مصنعين للإسمنت بكل من المسيلة ومعسكر، وينشط بالشراكة مع مجمع “سواكري سيلاس” في مصنع ثالث له متواجد في بسكرة، كما يسير المجمع مصنع الإسمنت الواقع بمفتاح في البليدة.

ويتوقع أن ترتفع القدرات الإنتاجية للبلاد من مادة الإسمنت إلى 40.6 مليون طن بحلول سنة 2020 مع 20 مليون طن للمجمع العمومي جيكا و11.1 مليون طن لمجمع “لافارج هولسيم الجزائر”، إضافة إلى 9.5 مليون طن للمتعاملين الخواص.