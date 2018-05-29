هذا هو الموعد الذي سيفصل فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة امر الزيادات في وثائق الهوية

كشفت مصادر عليمة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيترأس اجتماع لمجلس الوزراء هذا الخميس.

ومن المرتقب ان يتم الفصل في المصادقة على عدد من المشاريع و المراسيم في مقدمتها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 , اين ستكون مسودة القانون محل نظر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد اسابيع من طلبه إجراء قراءة ثانية للمشروع والذي تم إعادة النظر في بعض مواده خاصة تلك المتعلقة بتمكين الأجانب من حق الإمتيار في الأراضي الفلاحية

ويصنع قانون المالية التكميلي الجدل حاليا بعد ان حمل في طياته زيادات في الرسوم على حقوق طابع وثائق الهوية. وكان بيان للوزارة الأولى نشر الخميس الماضي قد قدم توضيحات بخصوص تلك الزيادات.