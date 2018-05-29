سقوط سيارة في واد الحراش بالعاصمة

وقع صبيحة اليوم الثلاثاء حادث سقوط سيارة داخل مياه واد الحراش بالمحمدية في العاصمة وعلى متنها شخص .

وحسب الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة 3 صباحا و 20 دقيقة، بواد الحراش في العاصمة .

وتمثل في سقوط سيارة داخل مياه واد الحراش بالمحمدية، بالقريب من الجسر الذي يربط مشروع جامع الجزائر بمنتزه الصابلات.

حيث تم إنقاذ السائق وهو شاب يبلغ41 سنة، نقله الى مصلحة الإستعجالات بمستشفى مصطفى باشا الجامعي كما تم رفع السيارة .

كما تم سخير 3 غواصين، وكذا سيارة إسعاف وشاحنة جر ورفع، بينما فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث.