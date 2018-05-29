كندا تلغي تأشيرة الدخول للإماراتيين

سيتمكن مواطنو الإمارات قريبا من السفر بدون تأشيرة إلى كندا، وذلك في إطار التسهيلات التي أعلن عنها وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، أحمد حسين.

وجاء إعلان الوزير الكندي خلال اجتماع عقده أمس الاثنين مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان. وسيبدأ تطبيق القرار الجديد ابتداء من 5 جوان، وسيكون صالحا للإقامة القصيرة، والتي عادة تصل لمدة ستة أشهر.

وأكد الوزير أن هذا القرار استند إلى تقييم شامل ودقيق للإمارات، والذي أظهرت نتائجه أن الإمارات تلبي جميع المعايير الكندية للحصول على الإعفاء من التأشيرة.

ورغم ذلك، سيكون الإماراتيون بحاجة للحصول على تصريح سفر إلكتروني (eTA) للسفر إلى أو للمرور عبر مطار كندي، والذي يمكن الحصول عليه عبر الإنترنت، وسيمنح التصريح للسلطات الكندية الفرصة لفحص المسافرين قبل دخولهم كندا.

لكن الإماراتيين الذين يقصدون كندا بداعي الدراسة سيتوجب عليهم الحصول على دعوة دراسية، وفي حالة العمل على تصريح عمل.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ألغت تأشيرة الدخول للمواطنين الكنديين في جوان 2013.