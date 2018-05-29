بالفيديو ..شاهد ملك بلجيكا يتنقل ليفطر مع عائلة مسلمة

توجه الملك فيليب الاثنين لزيارة عائلة مسلمة من منطقة إيفيرجن فى مدينة جنت البلجيكية، وفقا لرغبته المشاركة فى الافطار مع مواطنين مسلمين من الشعب .

وفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، عبر خالد بن حدو وهو أحد أبناء عبد العزيز بن حدو والذين استضافوا الملك عن بهجته وسروره بإستقبال الملك فيليب ضيفاً عزيزاً عليه فى منزله لتناول وجبة الإفطار .

وتعرف الملك على أفراد الأسرة و عن أهمية شهر رمضان المبارك وهو مناسبة عظمى وفرصة لتجديد الثقة والانضباط والمثابرة فى صيام يدوم 18 ساعة.

وتناول الملك التمر والحليب بعد اذان صلاة المغرب فى العاشرة قبل وجبة الطعام التى تميزت بالاطباق المغربية التقليدية.