مصدر طبي بنادي ليفربول:"محمد صلاح مهدد بتضييع المونديال"

كشف أحد المعالجين الفيزيائيين في نادي ليفربول الانكليزي لكرة القدم، ان نجمه المصري المصاب محمد صلاح قد يغيب لما بين "ثلاثة وأربعة أسابيع"، ما قد يهدد بشكل جدي مشاركته مع الفراعنة في كأس العالم 2018.

وتعرض محمد صلاح (25 عاما) لإصابة خطرة في الكتف الأيسر خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الاسباني (1-3) السبت، ما أثار مخاوف من غيابه عن منتخب بلاده في مونديال روسيا (14 جوان و15 جويلية).

وفي حين لم يحدد النادي مدة الغياب المتوقعة لصلاح، أكد اللاعب الأحد انه "واثق" من امكانية التحاقه بالمنتخب المصري، بينما كشف الاتحاد المحلي امس ان صلاح سينتقل الى اسبانيا لتمضية فترة علاج.

واليوم، نقلت صحيفة "ماركا" الاسبانية عن المعالج الفيزيائي روبن بونس ان محمد صلاح سيحتاج الى ما بين "ثلاثة وأربعة أسابيع" للتعافي.

أضاف معالج النادي الانكليزي ان محمد صلاح، هداف الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسم وأفضل لاعب فيه، "حزين جراء ما جرى الا انه مركز تماما على التعافي وتبيان متى في امكانه ان يكون جاهزا".

أضاف "بالمبدأ ستكون (الفترة) بين ثلاثة وأربعة أسابيع، الا اننا سنحاول ان نقلص هذه المواعيد، هذا هو الهدف الكبير".

وفي حال امتدت فترة التعافي ثلاثة أسابيع، لن يتمكن صلاح من العودة قبل 19 جوان، بينما ستبقيه فترة الأربعة أسابيع غائبا حتى 26 منه.

وأوقعت قرعة المونديال مصر في المجموعة الأولى مع روسيا المضيفة والأوروغواي والسعودية، ويخوض المنتخب المصري مباراته الأولى في 15 جوان، والأخيرة في الدور الأول في 25 منه.