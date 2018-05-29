رياض محرز سيصبح أغلى لاعب في تاريخ مانشستر سيتي !!

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن مانشستر سيتي يريد جعل النجم الجزائريرياض محرز أغلى لاعب في تاريخه، بضمه بصفقة قياسية في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” أن مانشستر سيتي قدم عرضًا قيمته 75 مليون جنيه إسترليني لليستر سيتي؛ للتعاقد مع نجمه رياض محرز، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وكان مانشستر سيتي قريبًا من التعاقد مع رياض محرز الشتاء الماضي، لكن مبالغة ليستر سيتي في طلباته المالية حال دون نجاح الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي في مفاوضات مع ليستر سيتي، ويهدف إلى التعاقد مع محرز لتخفيف العبء على لاعبيه رحيم ستيرلينغ وليروي ساني.

وأكملت الصحيفة أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يريد إتمام الصفقة سريعًا، مشيرة إلى أن محرز قد يصبح لاعبًا في مانشستر سيتي قبل نهاية الأسبوع الحالي.