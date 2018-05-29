إحباط محاولة إغراق الجزائر بـ7 قناطير من الكوكايين بوهران

تمكنت السلطات العسكرية بميناء وهران بالتنسيق مع سرية الابحاث لمجموعة الدرك الوطني من إحباط محاولة إدخال مايزيد عن 700 كيلوغرام من مادة الكوكايين.

العملية تمت اليوم الثلاثاء، حيث تم حجز أكثر من 7 قناطير كوكايين كانت مخبأة بإحكام بحاوية للحوم المجمدة وبصدد نقلها إلى الميناء الجاف بالسانية.

وحسب ىخر المعلومات التي تحصل عليها “النهار أونلاين” فإن الكمية تم حجزها بعرض البحر قبل دخولها لميناء وهران من طرف القوات البحرية.

كما افادت المعلومات أن الباخرة كانت قادمة من أمريكا اللاتينية، وبالتحديد من البرازيل.

والتي لا تزال لحد الساعة بميناء وهران ويجري التحقيق في مصدرها والشركة المستوردة للحوم.