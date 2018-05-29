سليماني لا زال على ردار هذا النادي

عاد اسم إسلام سليماني ليطرح في محيط نادي ويست هام يونايتد، فرغم التغيير الذي مس العارضة الفنية لـ"المطارق" بتعيين الشيلي مانويل بيليغريني مدربا رئيسيا خلفاً للاسكتلندي دافيد مويس ....

إلا أن الدولي الجزائري لازال حاضرا ضمن الأسماء المطلوبة بشدة لتعزيز القاطرة الأمامية للنادي اللندني. وكانت عديد التقارير قد ربطت بين سليماني والانتقال إلى صفوف "المطارق" بمجرد إعلان نيوكاسل يونايتد عدم استعداده لتفعيل بند شراء ورقة تسريح الجزائري من ناديه الأصلي ليستر سيتي،